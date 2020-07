Roma Verona 2-1: cronaca e tabellino (Di mercoledì 15 luglio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 33ª giornata di Serie A 2019/20 tra Roma e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Partita intensa quella tra Roma e Verona. Allo Stadio Olimpico la spuntano i giallorossi per 2-1. Apre il match Veretout, su calcio di rigore conquistato da Pellegrini. Raddoppia Edin Dzeko di testa a pochi istanti dalla fine del primo tempo. A inizio ripresa, Pessina accorcia le distanze con uno splendido colpo di tacco ridando speranza ai rossoblù. Ottima vittoria per i giallorossi che consolidano il quinto posto. Sintesi Roma Verona 2-1 MOVIOLA 90’+6 Fischio finale 90’+5 Ammonito Villar – Fallo su Pessina e giallo 90’+4 Ammonito Eysseric – Fallo su Mancini per il ... Leggi su calcionews24

