Roma. ‘Metti la mascherina’, ma lui invece si accende una sigaretta: caos sul bus (Di mercoledì 15 luglio 2020) Momenti di panico nel pomeriggio di oggi a Roma, a bordo di un bus della linea 447 di Roma Tpl, in zona Tor Cervara. Un ragazzo di 26 anni di origini nigeriane è salito sul mezzo senza mascherina protettiva e, non appena l’autista lo ha invitato a indossarla, l’uomo per tutta risposta ha estratto una sigaretta, l’ha accesa e ha iniziato a fumare. Il conducente del mezzo ha quindi fermato il bus, cercando di convincere il ragazzo a spegnere la sigaretta, dicendogli che senza mascherina non poteva restare a bordo. Ma il giovane, poi risultato un senza fissa dimora, non ha gradito quello che per lui era evidentemente un rimprovero e a bordo si è scatenato il caos, con urla e minacce da parte del ragazzo, oltre a tanta paura da parte dei passeggeri che hanno assistito ... Leggi su ilcorrieredellacitta

