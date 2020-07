Recovery fund, Conte alla Camera: “Dopo l’estate presenteremo a Bruxelles il nostro piano di ripresa e resilienza, saremo i primi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Quando sono in pericolo le fondamenta dell’Ue nessuno Stato può avvantaggiarsi a scapito di altri”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo che all’alba il consiglio dei ministri ha raggiunto l’accordo su Autostrade con l’uscita dei Benetton rinunciando a tutti i ricorsi, si è presentato davanti al Parlamento per riferire in vista del consiglio Ue del 17-18 luglio sul Recovery fund. Un appuntamento ancora una volta decisivo per parlare degli aiuti per far fronte all’emergenza economica dovuta alla pandemia e che arriva dopo il tour europeo del premier per rafforzare il fronte contro i Paesi cosiddetti “frugali”. “In questo grave tornante della storia Ue o vinciamo tutti o perdiamo tutti”, ha ribadito il premier all’Aula. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se ave… - fattoquotidiano : RECOVERY FUND L'affondo. Il Financial Times contro il premier Mark Rutte: “Danneggerà la ripresa dell’Europa” [LEGG… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Conte si prostra alla #Merkel. Pur di portare a casa il Recovery Fund è pronto a subire… - AlessandraPredo : RT @DonatoRobilotta: A @RadioRadicale ho ascoltato intervento di @renatobrunetta sulle questioni europee. Abbiamo perso 20 anni di mancate… - RassegnaZampa : #RecoveryFund, #Rutte: “Soldi a fondo perduto? Solo con condizioni molto rigide”. Italia e Spagna premono: “Intesa… -