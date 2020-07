Recensione Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, abbiamo un nuovo cult? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Torniamo a risolvere i casi più misteriosi assieme a Francis York Morgan, scopriamoli in questa Recensione di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise L’eredità da sostenere con questo seguito è parecchio pesante, si trova infatti nel tentativo di replicare una delle formule narrative e di medium più complesse: esser talmente brutto da diventare bello. Un bilanciamento che si può ottenere con una straordinaria direzione autoriale o puramente per caso. Hidetaka Suehiro, in arte Swery65, fu capace di sfruttarla in modo totalmente consapevole, traendo forza comunicativa da limiti di budget dovuti ad una gestazione molto travagliata. Swery prese pesantemente ispirazione da I Segreti di Twin Peaks, tanto che il nostro agente Francis York Morgan è una ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Recensione Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, abbiamo un nuovo cult?… - spaziogames : Il nostro Gianluca Arena ha sviscerato #DeadlyPremonition2, secondo capitolo delle avventure di #FrancisYorkMorgan.… - ilbuonvecchiom : @spaziogames Off Topic: comunque potevate dare notizia sul rinvio del nuovo Tales Of... Oppure la recensione del nu… - badtasteit : #DeadlyPremonition2: A Blessing in Disguise, la terribile ordalia di Francis York Morgan | Recensione - ReviewSearchIT : ?: Recensione (Nintendo Switch) – Deadly Premonition 2: a Blessing in Disguise: Ora Francis Zach Morgan vive da sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Deadly Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise - Recensione GameIndustry.it The Seven Deadly Sins: Elizabeth diventa sexy col cosplay di Alegrachan

Ci sono certi titoli che, nonostante si concludano, rimangono nel cuore di diversi fan per diversi anni. The Seven Deadly Sins è uno di questi che, anche a causa della longevità della produzione e di ...

Recensione Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, abbiamo un nuovo cult?

L’eredità da sostenere con questo seguito è parecchio pesante, si trova infatti nel tentativo di replicare una delle formule narrative e di medium più complesse: esser talmente brutto da diventare bel ...

Ci sono certi titoli che, nonostante si concludano, rimangono nel cuore di diversi fan per diversi anni. The Seven Deadly Sins è uno di questi che, anche a causa della longevità della produzione e di ...L’eredità da sostenere con questo seguito è parecchio pesante, si trova infatti nel tentativo di replicare una delle formule narrative e di medium più complesse: esser talmente brutto da diventare bel ...