PS5: il DualSense spunta in una nuova foto e non sembra poi così enorme (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo aver scoperto PS5 e il suo controller DualSense, i fan ora si chiedono quali saranno le loro reali dimensioni. Varie notizie ci parlano di una console e di un controller decisamente grandi ma, forse, le cose potrebbero non essere esattamente così.Su Twitter, è emersa una presunta nuova foto di DualSense che mostrerebbe un pad dalle dimensioni non così esagerate. Pochi giorni fa, al contrario, un'altra immagine faceva sembrare il controller veramente gigantesco.Chiaramente non sappiamo se si tratta di una foto vera, poiché potrebbe semplicemente trattarsi di un fake o di un fotomontaggio. Tuttavia, vi riportiamo l'immagine nel tweet qui sotto.Leggi altro... Leggi su eurogamer

