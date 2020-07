Platini: “Dybala? Lui non è me, è maradonesco. E’ una gran bella persona” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Michel Platini, in vista della gara tra Juventus e Sassuolo, elogia Paulo Dybala che in caso di maglia da titolare contro i neroverdi, raggiungerà proprio l’ex numero 10 bianconero a 224 presenze. Queste le dichiarazioni al miele dell’ex presidente della UEFA sull’argentino: “Dybala è bravissimo in campo ed è un ragazzo dalla faccia pulita. Sembra proprio una bella persona. L’Avvocato Agnelli non c’è più, non posso fargli dire cose che magari non penserebbe. Se gli era piaciuto Sivori, penso che avrebbe apprezzato oltremodo anche Dybala. Non che lo abbia visto tante volte, ma quando lo seguo mi piace, fa sempre belle cose. Dalla corsa, dal dribbling, dai movimenti, io sono Platini e lui è Sìvori, direi. È ... Leggi su alfredopedulla

