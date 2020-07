Ora è ufficiale: il Milan riscatta Kjaer (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da pochi minuti è arrivato il comunicato del Milan che ufficializza il riscatto di Simon Kjaer, per lui un contratto fino al prossimo 2022. Questo il comunicato del club: “AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Simon Kjaer dal Sevilla FC. Il calciatore danese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2022” Official Statement: @simonKjaer1989 https://t.co/HWXtKwfjCJ Comunicato ufficiale: Simon Kjær https://t.co/y2iVc6phL5 #SempreMilan pic.twitter.com/nDb8FV8SFV — AC Milan (@acMilan) July 15, 2020 Foto: L'articolo Ora è ufficiale: il Milan ... Leggi su alfredopedulla

