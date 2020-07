Omicidio Olga Matei, in appello-bis confermati i 30 anni all’ex. Cassazione annullò lo sconto di pena per “tempesta emotiva” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Corte d’Assiste di Bologna ha confermato la pena di 30 anni per Michele Castaldo, imputato per aver strangolato e ucciso la ex Olga Matei a Riccione nel 2016. Il nuovo processo di secondo grado è stato disposto dopo l’annullamento, da parte della Cassazione, della sentenza che citava la “soverchiante tempesta emotiva” per concedere le attenuanti generiche e, di conseguenza, ridurre a 16 anni la pena. Una decisione che aveva provocato numerose polemiche e non condivisa dalla procura generale che aveva deciso di ricorrere in Cassazione. L’Omicidio risale al 5 ottobre 2016, quando l’operaio 57enne di Cesena strangolò la commessa 47enne di origine moladava: i due avevano una relazione da ... Leggi su ilfattoquotidiano

Omicidio Olga Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Omicidio Olga