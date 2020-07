Naya Rivera, il commovente gesto dei creatori di ‘Glee’ per il figlio dell’attrice scomparsa (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ diventata celebre con la parte della cheerleader Santana Lopez nell’amatissima serie tv Glee, andato in onda su Fox dal 2009 al 2015. Stiamo parlando di Naya Rivera, il cui corpo è stato ritrovato nel Lago Piru in California nella giornata di lunedì 13 luglio. Della star di Glee non si avevano più notizie dall’8 luglio, lo stesso giorno in cui aveva noleggiato una barca per trascorrere un po’ di tempo con il figlio Josey di 4 anni proprio sul lago in cui ha trovato la morte. Il piccolo è stato ritrovato addormentato a bordo della barca, mentre la madre stando a quanto riportato dalla polizia è morta per annegamento dopo aver salvato il figlio; l’autopsia ha inoltre confermato che si è trattato di un incidente e che sul corpo rinvenuto non ci sono ... Leggi su isaechia

