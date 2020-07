Muore per coronavirus Filiberto Degani, il primo manager di Vasco Rossi (Di mercoledì 15 luglio 2020) A dare la notizia della morte stata la Gazzetta di Modena. Per anni lo Snoopy stato un punto di riferimento per numerosi artisti; oltre ad ingaggiare per primo Vasco Rossi, Degani ha intuito il ... Leggi su gazzettadelsud

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - fanpage : “Penso di aver fatto un errore, ho pensato che si trattasse di una bufala, ma non lo è” sono le ultime drammatiche… - ReginaCatrambon : #Migranti , aumentano gli annegamenti nel #Mediterraneo : recuperati 26 corpi in #Libia e più di 30 in #Tunisia - L… - RiccardaCor : RT @CesareSacchetti: Cacciari:'in autunno la situazione socioeconomica sarà drammatica con pericoli per l’ordine sociale. Una dittatura dem… - GiacomoNesci : RT @Zziagenio78: Han giá messo il cartello: 'PER COLPA DI QUALCUNO NON MUORE PIÙ NESSUNO' -

Ultime Notizie dalla rete : Muore per Muore per coronavirus Filiberto Degani, il primo manager di Vasco Rossi Gazzetta del Sud Ucciso in Namibia durante una rapina Muore in Africa imprenditore di Castione

La Polizia del luogo ed il Consolato Italiano stanno effettuando le indagini per individuare i colpevoli ed assicurarli alla giustizia. «Ci stringiamo nel dolore alla moglie ed a tutta la famiglia, in ...

Sora, acqua del fiume per irrigare campi e orti: paura dopo la moria di pesci

Manca l'acqua da due giorni nelle campagne di Sora e gli agricoltori della zona sono disperati. Dalla periferia della città Massimo e Rosina hanno esternato i loro timori dopo il blocco dell'erogazion ...

La Polizia del luogo ed il Consolato Italiano stanno effettuando le indagini per individuare i colpevoli ed assicurarli alla giustizia. «Ci stringiamo nel dolore alla moglie ed a tutta la famiglia, in ...Manca l'acqua da due giorni nelle campagne di Sora e gli agricoltori della zona sono disperati. Dalla periferia della città Massimo e Rosina hanno esternato i loro timori dopo il blocco dell'erogazion ...