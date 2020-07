Mondiali Qatar 2022: ufficiali le date. Si inizia il 21 novembre (Di mercoledì 15 luglio 2020) La FIFA ha ufficializzato le date di inizio e di fine del Mondiali 2022 che si svolgerà in Qatar: ecco tutti i dettagli Con un comunicato apparso sul proprio sito la FIFA ha ufficializzato le date di inizio e fine dei Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar. Il torneo mondiale inizierà il 21 novembre con la partita inaugurale che verrà giocata alle ore 13 locali (le 11 italiane). Le fasce orarie in cui le partite si giocheranno alle 13, 16, 19 e 22 (ore locali) con la simultaneità garantita per ogni girone nell’ultima giornata della fase a gironi. Finale per il terzo-quarto posto al Khalifa International Stadium il 17 dicembre, finale il 18 al Lusail Stadium (capienza ... Leggi su calcionews24

