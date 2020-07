Missioni, sulla Libia alla Camera il dissenso di Leu e alcuni Pd (Di mercoledì 15 luglio 2020) Non c’è pace per la maggioranza di governo, che passa senza soluzione di continuità dai litigi in consiglio dei ministri sul dossier Atlantia al perdere pezzi in Parlamento sul rifinanziamento delle Missioni internazionali. Domani mattina è atteso il voto nell’aula di Montecitorio, ultimo step dopo il (sofferto) via libera del Senato. E il punto dolente – come meno di dieci giorni fa a Palazzo Madama – resta la “scheda 22” che prevede formazione e addestramento della guardia costiera libica. Cioè, quei militari che intercettano i barconi di migranti e li riportano nei centri di detenzione del loro Paese, dove i diritti umani sono un miraggio e l’intervento degli organismi internazionali una pia illusione.A differenza di Palazzo Madama – dove i numeri sono molto ballerini – ... Leggi su huffingtonpost

