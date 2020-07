Lettere d’amore da Auschwitz, la corrispondenza di un ebreo deportato (Di mercoledì 15 luglio 2020) Daniele Israel, ebreo italiano incarcerato dai nazisti a Trieste nel 1943 e deportato ad Auschwitz, riuscì a trovare un espediente per continuare a comunicare con la moglie Anna e con i suoi due figli: durante la prigionia, spedì loro ben 250 lettere, nascondendole nel colletto delle camicie sporche e destinate alla lavanderia. Oggi i suoi messaggi, conservati gelosamente dalla moglie e, alla sua morte, recuperati dai figli Dario e Vittorio, oggi ultraottantenni ed emigrati in Israele dopo la Seconda guerra mondiale, sono stati archiviati da My Heritage, un’organizzazione britannica di ricerche genealogiche, entrata in contatto per caso con i figli, e custoditi allo Yad Vashem di Gerusalemme. Leggi su vanityfair

