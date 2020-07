Ischia, De Luca: Restaureremo la Colombaia, dimora storica di Luchino Visconti (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Ci stiamo ragionando da molti mesi, prima però serve una ristrutturazione e una messa in ordine dell’immobile. Quello che è certo che ci sarà un intervento della Regione Campania con la nuova programmazione europea”. Lo ha detto il governatore Vincenzo De Luca, rispondendo alla domanda di una giornalista, nel corso della conferenza stampa di presentazione della V edizione di ‘Un’estate da re’, sulla proposta di Lina Sastri di costituire una scuola di cinema e teatro nella villa La Colombaia, dimora storica di Luchino Visconti, a Forio d’Ischia. “Sarebbe – ha aggiunto – una cosa bellissima la proposta della signora Sastri”. Il presidente De Luca ha annunciato anche ... Leggi su ildenaro

gadmeischia : Paolo Mosè | L’Associazione Forense dell’isola d’Ischia chiede il sostegno istituzionale e politico al presidente d… - luca_montagna : @kalibiro Ischia, salato - comeicinesi : Isola d'Ischia. Caos imbarchi e a bordo: De Luca ordina “mascherina obbligatoria a bordo e in banchina”… - teleischia : ISCHIA. LAVORI IN CORSO SU VIA ALFREDO DE LUCA, CAMBIA LA MOBILITA’ FINO ALLE 17.00 -

Ultime Notizie dalla rete : Ischia Luca Giustizia a Ischia, l’Assoforense si appella anche a De Luca Il Golfo 24 Coronavirus Campania, De Luca: "Vietare ingressi da Usa e Sud America"

Sono sette i campani risultati positivi al Covid oggi su un numero di tamponi eseguiti inferiore rispetto al solito, 530. Il totale dei positivi sale 4.779, quello dei tamponi a 303.419. Non si regist ...

Enzo Cuomo, la sottile differenza tra “l'essere” e “l'apparire”

Nel 1988 lavora nella fiction “Il ricatto” accanto a Massimo Ranieri e Luca De Filippo, mentre ... E' il 10 agosto 1985 quando nel corso di una esibizione presso il Negombo di Ischia, lo Zero ...

Sono sette i campani risultati positivi al Covid oggi su un numero di tamponi eseguiti inferiore rispetto al solito, 530. Il totale dei positivi sale 4.779, quello dei tamponi a 303.419. Non si regist ...Nel 1988 lavora nella fiction “Il ricatto” accanto a Massimo Ranieri e Luca De Filippo, mentre ... E' il 10 agosto 1985 quando nel corso di una esibizione presso il Negombo di Ischia, lo Zero ...