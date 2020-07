Io e te, la puntata di oggi, 15 luglio 2020. Ospiti di Pierluigi Diaco (Di mercoledì 15 luglio 2020) Anche oggi ritorna l’appuntamento con il programma pomeridiano Io e te, che vede la conduzione di Pierluigi Diaco dalle 14 su Rai Uno. Vediamo quali sono le anticipazioni per la prossima puntata e cosa è successo ieri. Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori Nell’ultima puntata una rivelazione è stata fatta Pierluigi Diaco, in merito ad un momento molto amato del programma. Si tratta del jukebox di Io e Te, che a detta del conduttore sarà ben presto un format televisivo a parte. “Vi preannuncio che questo spazio dedicato alle canzoni diventerà presto un format televisivo” ha detto Diaco durante il programma. Il momento jukebox è basato sulla ... Leggi su italiasera

Laurell87082640 : Tutte pronteeeeee????per la puntata di oggi???? #DayDreamer #CanYaman #DemetOzdeimir?? - LiveGPit : RT @RadioLiveGP: ?? SPEEDY WOMAN - OSPITE CAMILLA RONCHI ?? ?? Una nuova puntata dedicata al motorsport al femminile! Oggi alle 19:00 in dire… - RadioLiveGP : ?? SPEEDY WOMAN - OSPITE CAMILLA RONCHI ?? ?? Una nuova puntata dedicata al motorsport al femminile! Oggi alle 19:00… - MademoiselleFa8 : RT @marrmat: Purtroppo oggi non riesco a commentare la puntata con voi, ma ovviamente non posso farvi mancare gli spoiler senza contesto!… - anvedyy : RT @ros4rjax: VI RICORDO CHE OGGI C’È LA PRIMA PUNTATA DELLA SECONDA STAGIONE DI ‘’CHIAMATEMI ANNA’’ SU RAI 2 ALLE ORE:15:25!! ???????????????????? #… -