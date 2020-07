Incidente sull’Andria-Barletta, furgone travolge due ciclomotori, muoiono tre ragazzi, due di 17 anni, uno di 19 anni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si hanno maggiori ragguagli sulla notizia scritta in precedenza sulla tragedia che si era consumata all’altezza di Canosa. Il furgone non ha investito un gruppo di ciclisti ma due ciclomotori elettrici. Erano le 5 di stamattina quando si è consumata la tragedia. Due ragazzi, di 17 e 19 anni sono morti sul colpo, inutili i tentativi di rianimarli dei soccorritori, Un terzo giovane era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni erano gravissime è stato sottoposto a un delicato intervento ma non ce l’ha fatta ed è morto. Sul posto diverse ambulanze e le forze dell’ordine. Leggi su baritalianews

