Il pianoforte di Matteo Bevilacqua il 15 luglio per il Festival “Nei Suoni dei Luoghi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) È finalmente tempo di musica in Friuli Venezia Giulia con il ritorno di una delle rassegne diventate negli anni fra le più attese dell’estate culturale a Nordest: il Festival internazionale di musica e territori Nei Suoni dei Luoghi. Il via ufficiale alla 22° edizione – che si dividerà in tre distinti periodi di programmazione, il primo dei quali riguarderà i mesi di luglio e agosto – è previsto per domani, mercoledì 15 luglio, con il concerto del giovane talentuoso pianista Matteo Bevilacqua. Il concerto inaugurale del Festival si terrà a Campolongo Tapogliano, in Piazza Libertà, con inizio alle 21.00. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella Chiesa ... Leggi su udine20

