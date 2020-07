Il 20 e 21 settembre ci sarà il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il 20 e 21 settembre 2020 si voterà per il referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari e per le elezioni supplettive nei collegi uninominali 3 della Regione Sardegna e 9 della Regione Veneto del Senato. La decisione arriva a margine del Consiglio dei ministri del 14 luglio. Il referendum avrebbe dovuto svolgersi lo scorso 29 marzo, ma era stato rimandato a causa dell’epidemia da coronavirus. La scelta di accorpare le due votazioni si basa sul «principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio». L'articolo Il 20 e 21 settembre ci sarà il ... Leggi su linkiesta

IlContiAndrea : #PowerHitsEstate il 9 settembre all’Arena di Verona (senza pubblico) sarà trasmesso in prima serata non solo da… - matteosalvinimi : La riapertura delle scuole affidata all'amico di Conte, già 'commissario' per le mascherine...... Ha ragione Porro,… - rtl1025 : ?? Attenzione: annunciato ora a #nonstopnews il cast ufficiale del #PowerHitsEstate2020 ?? L'evento sarà trasmesso i… - bibliotecaunige : Si inaugura domani in #buge alle ore 11.30 la mostra di Maurizio Fantoni Minnella “Parole di sabbia”. L’esposizione… - alessiadegg : RT @IlContiAndrea: #PowerHitsEstate il 9 settembre all’Arena di Verona (senza pubblico) sarà trasmesso in prima serata non solo da @rtl1025… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre sarà Scuola, rientro a settembre: scontro M5S-presidi sugli stipendi Corriere della Sera