I Frankie & Canthina Band in tour dal 16 al 29 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) I Frankie & Canthina Band in tour dal 16 al 29 luglio – Dopo mesi di lockdown nei quali la Band romana è stata protagonista con la rubrica musicale sui social denominata #CasaCanthinaBand, il gruppo ha ripreso a suonare dal vivo con un intenso cartello di serate per tutta l’estate all’insegna della musica e del divertimento, nel pieno rispetto delle norme previste per il Covid. Nei prossimi giorni è previsto un vero e proprio tour the force con la Band impegnata dal 16 al 29 luglio in giro nel Lazio e non solo. Si parte giovedì 16 luglio dalle ore 20 al “Domus Park Hotel” di Frascati con lo spettacolo “Back to ... Leggi su romadailynews

