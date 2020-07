Elena Santarelli: "Mio marito Bernardo Corradi? Più invecchia, più è bono. Piace anche agli uomini" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Elena Santarelli, nel nuovo numero di 'Chi', in edicola questa settimana, è stata paparazzata assieme al marito Bernardo Corradi e i figli Giacomo e Greta durante una giornata al mare a Sabaudia. La coppia di genitori è apparsa felice e raggiante. I problemi di salute del figlioletto, ad oggi, sono solo un lontano ricordo:Elena Santarelli: "Mio marito Bernardo Corradi? più invecchia, più è bono. Piace anche agli uomini" 15 luglio 2020 13:49. Leggi su blogo

LatinaCorriere : Elena Santarelli sceglie Ponza, una foto la ritrae sull'isola in completo relax - - RolandVDMerry : Il grande #DonMatteo se la fa con Elena Santarelli. E Corradi? @muto - guido_ragazzi94 : @Alessia22894 Ho letto il libro di Elena Santarelli e mi ha semplicemente spalancato un mondo per ciò so benissimo… -