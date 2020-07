Bomba d'acqua, gente a nuoto in strada (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - PALERMO, 15 LUG - Una Bomba d'acqua ha investito una vasta area della Sicilia. A Palermo la situazione più drammatica: in alcuni sottopassi di viale della Regione siciliana, gli automobilisti ... Leggi su corrieredellosport

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - TgLa7 : #Bomba d'acqua a #Palermo, 2 vittime in auto sommersa - rtl1025 : ?? Una bomba d'acqua ha investito una vasta area della Sicilia. A #Palermo la situazione più drammatica: in alcuni s… - HuffPostItalia : Bomba d'acqua su Palermo, due vittime. Erano in auto in un sottopasso - Corriere : Palermo, le persone nuotano nelle strade allagate -