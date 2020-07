Bomba d’acqua a Palermo, 2 morti: è la pioggia più violenta dal 1790 (Di mercoledì 15 luglio 2020) In un pomeriggio si è abbattuto sul capoluogo siciliano lo stesso quantitativo d’acqua che si registra in un anno. Allagate le principali arterie stradali Leggi su ilsole24ore

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - MetaErmal : Ho visto solo ora le notizie sulla bomba d’acqua che ha investito Palermo. Vicino ai fratelli e sorelle siciliani. ?? - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Palermo colpita da una bomba d'acqua, vittime e danni - LE IMMAGINI #ANSA - gianb_rn : @schiavonelo Ieri pomeriggio 2 ore di bomba d’acqua in città, morti dispersi e 10 bambini, di cui uno di 9 mesi, ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba d’acqua Depurare e riutilizzare, la forma dell’acqua secondo Cap Corriere della Sera