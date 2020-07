Barletta, Decidono di Tornare in Bici da una Festa ma un Furgone Li Prende in Pieno: Morti Tre 18enni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tre giovani di 17,18 e 19 anni stavano viaggiando sulla Andria-Barletta in Bici tornando da una Festa attorno alle 5 di mattina, un Furgone li ha investiti. Stavano viaggiando in Bicicletta elettrica sulla Andria-Barletta quando sono stati violentemente investiti da un Furgone. Si tratta di tre giovani di 17,18 e 19 anni, i quali avevano appena partecipato ad una Festa e stavano tornando ad una casa, due di loro sono Morti sul colpo a causa dei gravi traumi, mentre un terzo è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo a causa di un peggioramento delle condizioni. L’incidente è avvenuto attorno alle 5 di questa mattina, sul tratto della statale 170 che collega Andria con ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Barletta Decidono Dalla Regione 2,8 milioni di euro per sostenere le imprese vitivinicole BarlettaLive Barletta, furgone contro bici elettrica: 3 morti

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Barletta, furgone invece ciclisti: tre morti

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...