Ambiente, il Wwf: “Mentre la deforestazione galoppa in Brasile, in Europa giunge via mare una gigantesca fornitura di soia” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “”La “Pacific South”, una nave mercantile proveniente dal Brasile con un carico di oltre 100.000 tonnellate di soia – il più grande carico di soia mai sbarcato all’interno dell’UE – ha attraccato qualche giorno fa ad Amsterdam. E’ salpata dal Paraná con soia coltivata su circa 40.000 ettari di terreno*, (circa 60.000 campi da calcio) che un tempo era foresta o prateria. Questa terra è stata quindi disboscata per far posto a una coltivazione che è soprattutto alla base dell’alimentazione degli animali domestici per la produzione di carne. – si legge in una nota del Wwf – Il report Deforestation made in Italy **curato da Etifor (spin-off dell’Università di Padova) riporta che, secondo gli studi di Pendrill et al. (2019) il 62% della superficie ... Leggi su meteoweb.eu

Cityrumors_it : Il WWF segnala alla Capitaneria di Porto di Francavilla: ‘Lanterne volanti pericolose per l’ambiente’… - snoopydoomar : @WWFitalia @donabianchi1 @GaeBenedetto @IsabellaPratesi @SwinGiu @LPintore @WWF_Med @gius_dicarlo @rep_ambiente… - redazionehgnews : A Francavilla lancio di lanterne volanti: Il WWF lancio di lanterne cinesi “pericolose per l’ambiente” via @redazio… - AGR_web : WWF, oggi nella Giornata mondiale degli squali...salvare le specie dalla zuppa di pinne Il WWF onora la Giorn ...… - kumpameo : L'allarme del Wwf: gli squali stanno sparendo dal Mediterraneo, dobbiamo salvarli -