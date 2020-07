Un gruppo neonazista guidato da un ragazzino di 13 anni è stato dichiarato organizzazione terroristica (Di martedì 14 luglio 2020) Nonostante fosse stata sciolta, apparentemente, nel 2018, la Feuerkrieg Division è stata appena dichiarata organizzazione terroristica da parte del ministro dell’Interno britannico Priti Patel. Si tratta di un gruppo suprematista bianco che opera online e che sta assoldando reclute soprattutto tra i giovani più vulnerabili e più facilmente condizionabili. A guidare il gruppo, non a caso, era un ragazzino estone di 13 anni. LEGGI ANCHE > La resistenza di Ostriz contro il neonazismo passa attraverso centinaia di casse di birra Feuerkrieg Division bannata dal governo britannico La Feuerkrieg Division predicava l’odio online, sostenendo l’uso della violenza e degli omicidi di massa nel perseguimento ... Leggi su giornalettismo

