The Batman: la produzione riparte a settembre, eliminate le location previste (Di martedì 14 luglio 2020) Le riprese di The Batman dovrebbero riprendere a settembre ma le location inizialmente previste sono state cancellate dal piano di produzione. Le riprese di The Batman dovrebbero ricominciare a settembre, ma secondo quanto riporta Kris Tapley nel suo podcast di Netflix, The Call Sheet, le location previste inizialmente sono state eliminate e il team di lavoro si starebbe impegnando a creare i set necessari all'interno dei teatri di posa. Il podcast non ha rivelato altri particolari ma è presumibile pensare che possa trattarsi di una decisione presa in seguito all'emergenza sanitaria. Una decisione che potrebbe influire sul risultato finale di The Batman e che certamente accresce la ... Leggi su movieplayer

