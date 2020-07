Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 14 luglio 2020 su Rai 2 (Di martedì 14 luglio 2020) Squadra Speciale Cobra 11 episodi 14 luglio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 martedì 14 luglio 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Squadra Speciale Cobra 11: trama episodi 14 luglio 2020 su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 – stagione 23 episodio 7 La forza della coppia. Semir e Paul assistono ad un omicidio. Le ultime parole della vittima li conducono in un monastero, dove devono partecipare ad un seminario di Squadra ... Leggi su cubemagazine

