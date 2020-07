Sassuolo, paura per Rogerio: colpo alla testa in allenamento, il difensore è in ospedale (Di martedì 14 luglio 2020) paura in casa Sassuolo: Rogerio ha subìto un colpo alla testa durante l’allenamento di oggi ed è stato trasportato in ospedale. Come riporta ‘Gianlucadimarzio.com’ il terzino brasiliano è stato subito immobilizzato dallo staff medico neroverde e successivamente trasferito al nosocomio per ulteriori accertamenti. Rogerio è comunque rimasto sempre cosciente. Da stabilire l’entità dell’infortunio, anche se certamente il difensore salterà la gara contro la Juve in programma domani sera. Atalanta, paura per Muriel: è ricoverato dopo una caduta, trauma cranico per l’attaccante Lecce, preoccupazione per Rossettini: ... Leggi su calcioweb.eu

DiMarzio : #Sassuolo, paura per #Rogerio: colpo alla testa in allenamento. Il giocatore è stato portato in ospedale - MilanForever81 : RT @DiMarzio: #Sassuolo, paura per #Rogerio: colpo alla testa in allenamento. Il giocatore è stato portato in ospedale - DiMarzio : #Sassuolo, paura per #Rogerio: colpo alla testa in allenamento. Il giocatore è stato portato in ospedale - sportli26181512 : Juve, Sarri: 'Scudetto? C'è ancora da soffrire e combattere': Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro… - 22Alex87JUVE : Mai avuto paura della Lazio. Era normale che prima o poi avrebbero perso punti. Ho ritenuto sempre Conte il vero ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo paura Sassuolo, paura per Rogerio: colpo alla testa in allenamento, il difensore è in ospedale CalcioWeb Fiorentina a Lecce (mercoledì, 21,45, Dzn): vincere anche la paura. Chiesa arretrato. Formazioni

FIRENZE – La Fiorentina deve vincere a Lecce: anche la paura di una partita diventata un po’ il simbolo ... 4,5 dopo la partita assurda con il Sassuolo. Ma l’ho sempre considerato uno dei giocatori ...

Patto Juve-Higuain: le Coppe e poi l'addio

Se i lampi decisivi di una stagione non hanno mai fatto paura a Gonzalo Higuain, ecco, il momento è quello giusto. Perché domani sera, battendo il Sassuolo, la Juventus cucirebbe sulla propria pelle u ...

FIRENZE – La Fiorentina deve vincere a Lecce: anche la paura di una partita diventata un po’ il simbolo ... 4,5 dopo la partita assurda con il Sassuolo. Ma l’ho sempre considerato uno dei giocatori ...Se i lampi decisivi di una stagione non hanno mai fatto paura a Gonzalo Higuain, ecco, il momento è quello giusto. Perché domani sera, battendo il Sassuolo, la Juventus cucirebbe sulla propria pelle u ...