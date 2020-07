Sampdoria, i convocati per il Cagliari: torna Ferrari, out Tonelli (Di martedì 14 luglio 2020) Archiviata la rifinitura pomeridiana, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani sera al “Ferraris” contro il Cagliari. Queste le scelte del tecnico blucerchiato: Portieri: Audero, Falcone, Seculin. Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murru, Rocha, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Léris, Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto. Attaccanti: Maroni, Quagliarella, Ramírez, Bonazzoli, D’Amico, Gabbiadini, La Gumina. L'articolo Sampdoria, i convocati per il Cagliari: torna Ferrari, out Tonelli proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

