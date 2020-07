Resto al Sud 2020, nuovi importi con Decreto Rilancio: come funziona, requisiti, beneficiari, esclusi (Di martedì 14 luglio 2020) Il Decreto legge n. 34/2020 cosiddetto Decreto “Rilancio” prevede all’articolo 245 un contributo aggiuntivo per coloro che hanno già beneficiato dell’agevolazione “Resto al Sud” con lo scopo di garantire la continuità aziendale e i livelli occupazionali gravemente minacciati dagli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19. I contributi aggiuntivi saranno a fondo perduto a sostegno del “circolante” (per intenderci le risorse necessarie alla “vita di tutti i giorni”) delle attività produttive già beneficiare del bonus “Resto al Sud”, misura, ricordiamolo, già operante dal 2017 a sostegno di giovani imprenditori e soci di aziende residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, ... Leggi su leggioggi

Corea del Sud-Giappone: Seul convoca diplomatico in risposta a rivendicazioni territoriali

Seul, 14 lug 06:54 - (Agenzia Nova) - Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha convocato oggi un rappresentante della missione diplomatica giapponese a Seul, in risposta alle rivendicazioni te ...

