Pozzallo (Rg): sbarcano altri 60 migranti, 11 sono positivi, l'invasione sempre più pericolosa (Di martedì 14 luglio 2020) I migranti risultati positivi, tutti asintomatici, sono stati già isolati in una struttura individuata dalla prefettura di Ragusa. I medici ed i sanitari dell'Asp hanno eseguito i test sierologici sull'intero gruppo

"Inutile dire che se a largo fosse stata individuata una nave per la quarantena - come invano richiediamo da settimane - queste persone non sarebbero mai sbarcate" sottolinea il Presidente della Regio ...Undici migranti sono risultati positivi al covid dopo il test del tampone condotto dal personale sanitario dell’Asp di Ragusa. Si tratta del gruppo di oltre 60 asiatici approdato lunedì a Pozzallo. Gl ...