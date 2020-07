Peste in Mongolia: torna la paura, muore un ragazzo di quindici anni (Di martedì 14 luglio 2020) Peste in Mongolia: muore un ragazzo di quindici anni e molte altre persone vanno in isolamento. Avrebbe mangiato carne di marmotta Peste in Mongolia. Come nel medioevo, uno spettro si aggira nel mondo mentre questo è impegnato a uscire dalla pandemia creata dal CoVid-19. Nel paese asiatico confinante con la Cina, un ragazzo di quindici anni è morto e si sospetta che la causa sia Peste bubbonica, contratta dopo aver mangiato carne di marmotta in compagnia di due amici ora in isolamento. Dopo aver consumato la carne di questo animale, il giovane avrebbe avuto la febbre altissima per poi morire dopo tre giorni nella provincia di Govi-Altai Della febbre alta ... Leggi su bloglive

