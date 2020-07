Milano, schianto tra quattro camion sull'Autostrada A4: traffico in tilt verso Brescia (Di martedì 14 luglio 2020) traffico in tilt sull'Autostrada A4 Milano-Brescia nel pomeriggio di martedì 14 luglio a causa di un tamponamento in cui sono rimasti coinvolti quattro camion. Tutto è accaduto intorno alle 16.20 tra ... Leggi su milanotoday

Traffico in tilt sull'Autostrada A4 Milano-Brescia nel pomeriggio di martedì 14 luglio a causa di un tamponamento in cui sono rimasti coinvolti quattro camion. Tutto è accaduto intorno alle 16.20 tra ...

Incidente a Lacchiarella, scontro tra auto e moto: grave 26enne / FOTO

Lacchiarella (Milano), 14 luglio 2020 - Violento scontro tra auto e moto si è registrato stamattina, pochi minuti prima delle 7.30 sulla strada provinciale 105, a Lacchiarella, nel Milanese. Nello sch ...

