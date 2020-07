Migranti, a giugno più arrivi da Balcani e Mediterraneo occidentale (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nella prima metà del 2019 il numero di ingressi illegali nell’Unione Europea è diminuito di quasi un quinto rispetto all’anno precedente a 36.400, principalmente a causa degli effetti della pandemia di COVID. Il calo è stato particolarmente pronunciato sulle rotte migratorie del Mediterraneo occidentale e orientale. A giugno, il numero di attraversamenti illegali delle frontiere era approssimativamente in linea con il mese precedente a circa 4.500. Lo rende noto Frontex, l’agenzia Ue per il controllo delle frontiere esterne.I Balcani occidentali sono diventati la rotta migratoria più attiva a giugno con 2.050 rilevamenti di valichi di frontiera illegali, il 70% in più rispetto a maggio e quasi il triplo rispetto a un anno fa. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Oltre 1.500 migranti intercettati dalla Guardia costiera libica a giugno e riportati in un Paese in cui oltre 620 mila persone sono in buona parte vittime di detenzioni arbitrarie, rapimenti, stupri e ...

Al via la gara per una nuova nave destinata alla sorveglianza dei migranti sbarcati

È stato pubblicato un nuovo avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse relativo al noleggio di unità navali da adibire a strutture provvisorie per l’assistenza e la sorveglianza sanita ...

