Meteo Roma del 14-07-2020 ore 19:15 (Di martedì 14 luglio 2020) Meteo puntamento con il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani alle nord Italia nuvolosità irregolare al mattino con locali piogge e solo sulle Alpi occidentali aumento dell’instabilità al pomeriggio con pioggia e temporali sparsi sull’arco Alpino piaciuto altrove con nubi sparse e schiarite al centro Italia tempo in prevalenza stabile sia al mattino che al pomeriggio spazi di sereno alternati addensamenti nuvolosi in transito senza fenomeni di rilievo associati a tutto anche in serata con cieli sereni o poco nuvolosi al Sud Italia non vi spara si è schiarita il mattino con tempo asciutto nuvolosità in aumento al pomeriggio specie sui rilievi ma senza locali temporali sulla Sardegna asciutto in serata con cieli sereni o poco nuvolosi temperature minime e massime in generale diminuzione da nord a ... Leggi su romadailynews

