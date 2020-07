Max Payne: la scena dopo i titoli di coda del film apre ad un sequel? (Di martedì 14 luglio 2020) Una scena misteriosa di Max Payne, che è stata proiettata nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, fa pensare ad un possibile sequel. Alla fine di Max Payne c'è una scena dopo i titoli di coda in cui si fa un accenno alla possibilità di un sequel ma, in parte a causa della scarsa performance del film al botteghino e delle recensioni negative, la 20th Century Fox decise di abbandonare il progetto. dopo l'uscita del film nelle sale cinematografiche il contraccolpo è stato rapido, quasi immediato, e piuttosto brutale. Le recensioni non erano positive e, aspetto ben peggiore, ai fan non piacque la pellicola. Max Payne guadagnò ... Leggi su movieplayer

