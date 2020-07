Matteo Salvini: “Basta distanziamento sociale. Gli italiani vogliono vivere” (Di martedì 14 luglio 2020) “Smettetela di spaventare gli italiani, di tenerli chiusi in casa. Gli italiani vogliono vivere, lavorare, amare e sperare senza distanziamento sociale”. A dichiararlo è stato Matteo Salvini, leader della Lega, durante il suo intervento in aula al Senato in seguito alle comunicazioni del ministro Speranza. In precedenza, Salvini aveva affermato che “l’emergenza ospedaliera da Covid è finita, lo dicono i numeri. Smettetela di dipingere l’Italia come un lazzaretto“. Leggi su sportface

