L’istituto che ha studiato il genoma del virus serbo ridimensiona la sicurezza di Zaia (Di martedì 14 luglio 2020) Aveva ostentato grande sicurezza, nella giornata di ieri, Luca Zaia. Carte alla mano, il Presidente del Veneto aveva detto che gli esperti della sua Regione avevano isolato con successo il ceppo coronavirus serbo – quello che ha dato origine ad alcuni piccoli focolai, partendo dal manager di Pojana Maggiore (in provincia di Vicenza) -, assicurando che quegli studi avevano accertato l’alta carica virale di quei campioni analizzati. Oggi, però, lo stesso team di esperti che ha sequenziato il genoma del virus proveniente da quel cluster, ridimensiona le parole di Zaia. Non vi sono, infatti, elementi di certezza per affermare ciò che è stato dato per certo ieri in conferenza stampa. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

VittorioSgarbi : Se a dirci che non c’è alcuna emergenza è l’Istituto Superiore della Sanità... - LandiniStefano : RT @VittorioSgarbi: Se a dirci che non c’è alcuna emergenza è l’Istituto Superiore della Sanità... - Guendal52177841 : RT @VittorioSgarbi: Se a dirci che non c’è alcuna emergenza è l’Istituto Superiore della Sanità... - soloilviso : @Valerush6 @Bacc_investor93 @GBertaiola Di che prodotto culturale parli? Mises non ha avuto molta influenza. L'isti… - ramses09975976 : RT @VittorioSgarbi: Se a dirci che non c’è alcuna emergenza è l’Istituto Superiore della Sanità... -

Ultime Notizie dalla rete : L’istituto che Scuola, rientro a settembre: scontro M5S-presidi sugli stipendi Corriere della Sera