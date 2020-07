Kate Middleton chiede l’incontro con la regina Elisabetta: non sopporta più… (Di martedì 14 luglio 2020) Kate Middleton e la regina Elisabetta hanno un’intesa unica e sembrano avere un ottimo rapporto. Non mancano sorrisi tra le due, ma anche incontri più seri e decisivi. Secondo le indiscrezioni riportate dai tabloid britannici, dunque, pare che le due donne si siano incontrate in segreto per affrontare una questione molto delicata che riguarda Meghan Markle. Ecco cosa si sono dette. Kate Middleton chiede l’incontro segreto con la regina Elisabetta La regina Elisabetta e Kate Middleton mostrano da sempre di fare fronte unito per proteggere la Corona. Pur non essendo originaria della Famiglia Reale, infatti, ... Leggi su velvetgossip

zazoomnews : Principe Harry in crisi interviene Kate Middleton: il piano segreto per salvarlo - #Principe #Harry #crisi… - RegalinoV : Kate Middleton, espadrillas e pois per Tiny Happy People - VanityFairIt : La duchessa ha lavorato con la Bbc a una piattaforma online che supporta i genitori nello sviluppo delle capacità c… - infoitcultura : Kate Middleton, il piano segreto per salvare il Principe Harry in difficoltà - infoitcultura : Il giornalista Antonio Caprarica: «Kate Middleton salverà i Windsor dagli scandali» -