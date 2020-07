Juric: “Futuro? La società è stata chiara e stiamo continuando a parlare. Roma squadra top” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Ecco le sue parole: “Siamo tutti al limite delle forze. E per tutti intendo squadra, staff, e collaboratori. Io sto meglio dopo il lieve malore di Firenze e anche i ragazzi stanno facendo uno sforzo incredibile. Lo ripeto ancora: ciò che sta facendo questa squadra è qualcosa di straordinario.Roma? E’ una squadra top, ha talmente tante opzioni in rosa che può sopperire alle assenze. Dovremo fare un’altra partita praticamente perfetta. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: dare il massimo. A Firenze la vittoria ci è sfuggita solo all’ultimo, ma la prestazione è stata eccellente. Non mi ... Leggi su alfredopedulla

