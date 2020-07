“Jim Carrey in The Mask non dice ‘Spumeggiante'”: la rivelazione di Netflix sconvolge i fan (Di martedì 14 luglio 2020) La rivelazione di Netflix: in The Mask Jim Carrey non dice “Spumeggiante” “Spumeggiante”: è una delle frasi simbolo pronunciate da Jim Carrey nel celebre film degli anni Novanta The Mask. O meglio, così pensavano i fan italiani fino a poche ore fa. Già perché a rompere le uova nel paniere ci ha pensato Netflix con una rivelazione che ha scioccato centinaia di utenti, che per anni hanno creduto che l’attore, o meglio il doppiatore, pronunciasse una frase per un’altra. Nella pellicola, infatti, il protagonista Stanley Ipkiss, un bancario sfigato che grazie a una maschera si trasforma in un essere verde dotato di superpoteri, nella versione ... Leggi su tpi

