In Microsoft Flight Simulator sono presenti tutti gli aeroporti del mondo (Di martedì 14 luglio 2020) Microsoft Flight Simulator conterrà tutti gli aeroporti del mondo, almeno secondo quanto riferito dagli sviluppatori. Ben 37.000 aeroporti sono stati modificati manualmente dallo studio di sviluppo.In un video diario, Sven Mestas, capo progettista di giochi dello studio francese Asobo, rivela lo straordinario lavoro svolto dal suo team, che ha portato dai 24.000 aeroporti simulati nella FSX del 2006, a raggiungere l'obiettivo estremamente ambizioso fissato per il gioco di quest'anno. Aspettatevi quindi di vedere aeroporti di ogni tipo, dalle piccole piste di atterraggio in campagna agli iconici aeroporti internazionali, dagli aeroporti situati in piccole isole agli ... Leggi su eurogamer

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: In #MicrosoftFlightSimulator sono presenti tutti gli aeroporti del mondo. - Eurogamer_it : In #MicrosoftFlightSimulator sono presenti tutti gli aeroporti del mondo. - lillydessi : Microsoft Flight Simulator: svelato l’impressionante numero di aeroporti - Tom's Hardware Italia - lillydessi : Microsoft Flight Simulator conterrà quasi tutti gli aeroporti, Microsoft chiarisce - - giochiscontati : Le uscite recenti e le prossime uscite su XBOX Game Pass! #Halo3 #MicrosoftFlightSimulator #Grounded #XBOXGamePass… -