Iachini in conferenza: “Lecce squadra organizzata, stiamo verificando i recuperi” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match delicato di Lecce, contro i salentini. L’allenatore, che ha recuperato Duncan, ha parlato del momento dei suoi avversari: “Il Lecce è un avversario ostico, ha il campo amico dalla sua parte. Hanno qualità e abilità, ci ricordiamo cos’è successo all’andata. Si conoscono bene, giocano insieme da anni, servirà attenzione e organizzazione per fare risultato. La loro organizzazione può essere un’insidia. Il Lecce ha tanti elementi che giocano lì da anni. Hanno abilità tecniche importanti, dovremo andare lì e fare la nostra partita. Partendo subito bene, col piglio giusto e la mentalità adeguata”. Iachini non nasconde il rammarico per la gara ... Leggi su alfredopedulla

Dopo il pari all’ultimo respiro contro l’Hellas, la Fiorentina tornerà in campo domani al Via del Mare di Lecce per affrontare la formazione pugliese. “Il Lecce è un avversario ostico, una squadra che ...

Fiorentina, Iachini: "Sfortunati sul rigore, in altri campi li danno"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto in extremis contro l'Hellas Verona, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato di sfortuna in merito al rigore non assegnato ai vio ...

Dopo il pari all'ultimo respiro contro l'Hellas, la Fiorentina tornerà in campo domani al Via del Mare di Lecce per affrontare la formazione pugliese. "Il Lecce è un avversario ostico, una squadra che ...