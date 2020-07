Giletti e le minacce del boss: perché Bonafede non mi ha avvertito? E arriva la solidarietà della Meloni (Di martedì 14 luglio 2020) “Quell’uomo… di Giletti e quel… di Di Matteo stanno scassando la minchia”. E’ l’11 maggio scorso e a parlare, mentre è in carcere, è il boss mafioso Filippo Graviano, condannato per le stragi del ’92 e del ’93. La sera prima aveva visto la trasmissione ‘Non è l’Arena‘ di Massimo Giletti, che parlava di scarcerazioni e non gli era andata giù. Graviano parla con lo ndranghetista Maurizio Barillari. Gli uomini del Gom, il reparto mobile della polizia penitenziaria, hanno ascoltato le sue parole e stilato una relazione. “Il ministro fa il suo lavoro e loro rompono i…”, dice Graviano. A rivelare il retroscena è il giornalista Lirio Abbate nel suo nuovo libro ‘U siccu’ su Matteo Messina ... Leggi su secoloditalia

repubblica : Mafia, le minacce dei boss a Giletti e Di Matteo “Stanno scassando...” - lanzi53 : Ci sono, sempre più spesso, deprecabili episodi di insulti e minacce nei confronti di '#giornalisti' che impiegano… - EnricoAncillott : RT @GiorgiaMeloni: Le minacce del boss in carcere dopo la trasmissione in cui il conduttore denunciava le scarcerazioni avvenute in Italia:… - Nerot45888119 : RT @GiorgiaMeloni: Le minacce del boss in carcere dopo la trasmissione in cui il conduttore denunciava le scarcerazioni avvenute in Italia:… - Enzo58Rotunno : RT @GiorgiaMeloni: Le minacce del boss in carcere dopo la trasmissione in cui il conduttore denunciava le scarcerazioni avvenute in Italia:… -