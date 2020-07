Donna asintomatica contagia 71 persone con un giro di 60 secondi in ascensore: il caso-studio sul Covid-19 (Di martedì 14 luglio 2020) Donna asintomatica infetta 71 persone con un semplice giro in ascensore. Lo suppone uno studio pubblicato sul Journal of Emerging Infectious Diseases del Chinese Centers for Disease Control and Prevention. Il caso è accaduto in Cina tra fine marzo e inizio aprile del 2020. La Donna, che non ha mai mostrato sintomi relativi al coronavirus, è tornata a casa nella provincia di Heilongjiang, in Cina, dopo un viaggio negli Stati Uniti il 19 marzo. E per salire nel suo appartamento, primo di auto isolarsi come da prassi, ha preso l’ascensore. Pochi giorni dopo un vicino di casa è stato ricoverato in ospedale per un ictus. Tamponato dai sanitari è risultato positivo, anche se asintomatico, come i suoi due ... Leggi su ilfattoquotidiano

