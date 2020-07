Dilettanti, in Piemonte un gestionale gratuito per i club (Di martedì 14 luglio 2020) Golee sbarca anche in Piemonte e Valle D’Aosta. Entro la fine del mese di luglio, il nuovo sistema di gestione della comunicazione sarà disponibile anche per le società delle due regioni grazie all’accordo di partnership siglato dal Comitato Regionale con l’azienda. Tutti i club potranno utilizzare il gestionale base realizzato da Golee in forma totalmente … L'articolo Dilettanti, in Piemonte un gestionale gratuito per i club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Governance #Notizie Dilettanti, in Piemonte un gestionale gratuito per i club: Golee sbarca anche in Piemonte e Va… - CalcioFinanza : Dilettanti, #Golee si accorda anche con Piemonte e Valle D'Aosta: gratis per i club la versione base del gestionale… - ilaria_checchi : DAL COMITATO REGIONALE UN GESTIONALE PER TUTTE LE SOCIETA’ AFFILIATE -

Ultime Notizie dalla rete : Dilettanti Piemonte Dilettanti, in Piemonte un gestionale gratuito per i club Calcio e Finanza Dilettanti, in Piemonte un gestionale gratuito per i club

Golee sbarca anche in Piemonte e Valle D’Aosta. Entro la fine del mese di luglio, il nuovo sistema di gestione della comunicazione sarà disponibile anche per le società delle due regioni grazie all’ac ...

QUI COMITATO REGIONALE - Salvamano nuovo responsabile dei Centri Federali Territoriali

La nomina è arrivata dal coordinatore Loparco e riguarderà anche le Aree di Sviluppo Territoriale per la stagione sportiva 2020/2021 Importanti novità in seno al Comitato regionale Piemonte e Valle d’ ...

Golee sbarca anche in Piemonte e Valle D’Aosta. Entro la fine del mese di luglio, il nuovo sistema di gestione della comunicazione sarà disponibile anche per le società delle due regioni grazie all’ac ...La nomina è arrivata dal coordinatore Loparco e riguarderà anche le Aree di Sviluppo Territoriale per la stagione sportiva 2020/2021 Importanti novità in seno al Comitato regionale Piemonte e Valle d’ ...