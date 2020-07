Cristiano Malgioglio attaccato in vacanza: “Oche aggressive” (Di martedì 14 luglio 2020) Se c’è un maestro di autoironia quello è senza dubbio Cristiano Malgioglio. Che in vacanza ha vissuto una brutta avventura. “Io alle prese con delle oche… mai viste così aggressive. Porto da mangiare, ma loro non mi lasciano entrare nel loro habitat. In poche parole sono stato aggredito e beccato”. Così inizia a raccontare Cristiano su Instagram, postando anche un video che documenta l’accaduto. “Bambole, bambole”, chiama all’inizio del filmato il paroliere. E le oche arrivano. Ma… “Sono addirittura scivolato nel loro laghetto facendomi male a un braccio e la mia povera gamba beccata in vari punti. Urla disperate , mentre i miei due amici ridevano come pazzi. Deficienti totali“, continua Maglioglio. Che non ha intenzione di ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Cristiano Malgioglio attaccato in vacanza: “Oche aggressive” - clikservernet : Cristiano Malgioglio attaccato in vacanza: “Oche aggressive” - Noovyis : (Cristiano Malgioglio attaccato in vacanza: “Oche aggressive”) Playhitmusic - - valkiller8 : RT @ilmessaggeroit: Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche al lago: «Urlavo disperato, mentre i miei amici ridevano» - ilmessaggeroit : Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche al lago: «Urlavo disperato, mentre i miei amici ridevano» -