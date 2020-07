Creaks, l'affascinante ed oscuro puzzle dei creatori di Machinarium e Samorost ha una data di uscita (Di martedì 14 luglio 2020) Amanita Design, creatori di Machinarium e Samorost, hanno annunciato che il loro nuovo puzzle game dalle tinte oscure, Creaks, sarà disponibile dal 22 luglio su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.Creaks è stato inizialmente annunciato alla fine del 2018, ed è un nuovo approccio per Amanita in quanto evita il solito modello in stile punta e clicca dello studio in favore di un'esperienza più vicina a un puzzle-platform. Tuttavia, nonostante il cambio di genere, Creaks vede il timbro di Amanita in tutto e per tutto, presentando un viaggio cupamente surreale e ricco di atmosfera in nuovi strani e meravigliosi luoghi.All'inizio di Creaks, uno strano evento porta i giocatori a staccare un angolo di carta da parati ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : L'affascinante ed oscuro puzzle #Creaks ha una data di uscita. - jjb273 : Molto interessato. -

Ultime Notizie dalla rete : Creaks affascinante Creaks, l'affascinante ed oscuro puzzle dei creatori di Machinarium e Samorost ha una data di uscita Eurogamer.it Creaks, l'affascinante ed oscuro puzzle dei creatori di Machinarium e Samorost ha una data di uscita

Amanita Design, creatori di Machinarium e Samorost, hanno annunciato che il loro nuovo puzzle game dalle tinte oscure, Creaks, sarà disponibile dal 22 luglio su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Cr ...

Creaks, l'affascinante e oscuro puzzle game dei creatori di Botanicula e Samorost, arriverà questo mese

Amanita Design, creatori di Botanicula e Samorost, hanno annunciato che il loro nuovo puzzle game dalle tinte oscure, Creaks, arriverà alla fine del mese su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Creaks ...

Amanita Design, creatori di Machinarium e Samorost, hanno annunciato che il loro nuovo puzzle game dalle tinte oscure, Creaks, sarà disponibile dal 22 luglio su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Cr ...Amanita Design, creatori di Botanicula e Samorost, hanno annunciato che il loro nuovo puzzle game dalle tinte oscure, Creaks, arriverà alla fine del mese su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Creaks ...