Concorso Corpo Forestale Carabinieri 2020: requisiti e scadenza bando Tutto quello che c'è da sapere sul Concorso Corpo Forestale indetto dall'Arma dei Carabinieri finalizzato al reclutamento di 11 Tenenti nel ruolo Forestale. Il bando prevede di assumere 11 unità con contratto a tempo indeterminato: tra i requisiti richiesti spicca il possesso del diploma di laurea, mentre i termini di presentazione della domanda scadono il 20 luglio 2020.

