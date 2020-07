Cina, immagini shock: case trascinate via dall'alluvione (Di martedì 14 luglio 2020) Nel corso delle ultime settimane alcune zone della Cina sono state investite da piogge torrenziali. Lungo il fiume Yangtze il livello delle acque ha raggiunto altezze record, inondando varie prefetture e causando danni materiali ingentissimi. Le immagini che vi mostriamo sono impressionanti perché ci danno un'idea della furia dell'acqua, capace di inghiottire vere e proprie palazzine! V1 Leggi su meteogiornale

anuselessone : mettere quelle immagini o schierarvi a favore dei diritti lgbt e i blm non vi autorizza a sparare cazzate contro la… - vivere_sardegna : Violento terremoto in Cina – le immagini - cagliaripad : Violento terremoto in Cina – le immagini - kpopWorldITALY : #JacksonWang #GOT7 - SUPER ELLE cina ha pubblicato le immagini di copertina del numero di agosto 2020 . - ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #DIRETTA #VIDEO: #CINA nel #DISASTRO. #Palazzo di 3 piani #CROLLA nel fiume #INDIAVOLATO. Ecco le… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina immagini Violento terremoto in Cina – le immagini Cagliaripad Cina, immagini shock: case trascinate via dall'alluvione

Nel corso delle ultime settimane alcune zone della Cina sono state investite da piogge torrenziali. Lungo il fiume Yangtze il livello delle acque ha raggiunto altezze record, inondando varie ...

Quanto vale dire “Made in Italy” in Giappone: new consumers e best practices trends

di Stefania Viti e Orietta Pelizzari. In questo periodo in cui l’Italia è chiamata a una ripartenza e a trovare un nuovo posizionamento nel mercato, con Orietta Pelizzari – esperta di mercati internaz ...

Nel corso delle ultime settimane alcune zone della Cina sono state investite da piogge torrenziali. Lungo il fiume Yangtze il livello delle acque ha raggiunto altezze record, inondando varie ...di Stefania Viti e Orietta Pelizzari. In questo periodo in cui l’Italia è chiamata a una ripartenza e a trovare un nuovo posizionamento nel mercato, con Orietta Pelizzari – esperta di mercati internaz ...